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Виталий Кличко оригинально поздравил Киев с Днем города: видео

Виталий Кличко оригинально поздравил Киев с Днем города: видео
15:14 Сегодня Телеграф Фото: kievcity.gov.ua

Новости Украины: Мэр Киева Виталий Кличко во время утренней пробежки поздравил киевлян с Днем города

В подарок ко Дню города киевляне получат новый пешеходный мост. Об этом в своем Twitter сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Видео с приветствием киевлян председатель КГГА записал во время утренней пробежки.

"Идем сейчас Аллеей художников. Это становится действительно киевским Монмартром - многие художники продают здесь свои работы. Вскоре мы открываем пешеходный мост, который может стать соединением для того, чтобы туристы приходили на эту улицу", - пояснил мэр Киева.

Виталий Кличко также отметил, что недавно на Аллее художников прошла реконструкция - зона для прогулок была вымощена деревом, чтобы киевлянам и туристам было приятно ходить. А в День Киева состоится открытие пешеходного моста от Владимирской горки до парка "Крещатый", что сделает Аллею художников еще более привлекательной для туристического маршрута столицы.

Виталий Кличко также отметил, что недавно на Аллее художников прошла реконструкция - зона для прогулок была вымощена деревом, чтобы киевлянам и туристам было приятно ходить. А в День Киева состоится открытие пешеходного моста от Владимирской горки до парка "Крещатый", что сделает Аллею художников еще более привлекательной для туристического маршрута столицы.

Крещатик, мост Патона и телебашня: Рекорды украинской столицы ко Дню Киева (Видео)

Напомним, ко Дню Киева городские власти подготовили 26 различных спортивных, художественных и благотворительных событий, а изюминкой праздника станет концерт легендарной группы Space Дидье Маруани в сопровождении симфонического оркестра и хора Национальной оперетты Украины. В программу также вошли два проекта - победители Общественного бюджета: международный фестиваль детско-юношеского творчества "Солнечный каштанчик" и фестиваль "Radioday free open air".

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Виталий Кличко, КГГА, День города, Мэр Киева, День Киева.
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