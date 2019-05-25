Крещатик, мост Патона и телебашня: Рекорды украинской столицы ко Дню Киева (Видео)

В эти выходные в украинской столице исполняется 1537 лет. Мы и так знаем, что наша столица – самая лучшая. Однако и без этого город имеет немало рекордов. Крещатик является самой короткой и самой широкой главной улицей в Европе. Его длина составляет примерно 1300 метров. Киевская телебашня – самое высокое решетчатое сооружение в мире. Ее высота - 385 метров, что на 61 метр больше, чем Эйфелева башня. В Киеве находится второй в мире по посещаемости МакДональдс. Заведение на станции метро "Вокзальная" ежегодно обслуживает более 2,5 млн заказов. Пешеходный мост на Труханов остров – самый длинный в Европе. А самой глубокой в мире является станция метро "Арсенальная", ее глубина составляет 105,5 м. Мост Патона – единственный в мире, построенный только с помощью сварки. Также в Киеве находится единственный в мире музей троллейбусного талончика. Напомним, на выходные в Киеве пройдут мероприятия ко Дню города. В частности, 26 мая на Контрактовой площади состоится концерт "Космическая симфония" при участии Дидье Маруани и группы "Space Symphony". Также зрителей порадуют выступления современных звезд эстрады: Андрея Бойко, Дениса Реконвальда, Алисы Тарабаровой, DZIDZIO, Гайтаны, Ассии Ахат и других.