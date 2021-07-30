Ночью в Киеве прогремел взрыв, есть жертва: подробности и фото

В ночь на 30 июля в столице произошел взрыв. По информации паблика "Киев оперативный", событие имело место пор адресу ул. Кирилловская, 103, в заброшенном здании Психиатрической больницы имени И.И. Павлова.

Очевидцы происшествия опубликовали несколько снимков с места событий, однако из-за темного времени суток на них ничего особо не видно.

По предварительной информации, жертвой взрыва стал молодой парень. Очевидцы предполагают, что он мог себя подорвать, однако проверкой этой версии займется полиция. На месте взрыва также была девушка, с которой якобы и гулял погибший. Перед взрывом она вышла из здания.

Данных о том, что именно взорвалось, пока нет, однако местные жители сообщают, что взрыв было хорошо слышно.

Неподалеку от места взрыва находится Кирилловская церковь и стадион "Спартак".

Также в сети появилось видео с места происшествия.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 29 июля прогремели взрывы в почтоматах "Новой почты" в Киеве и Одессе. К счастью, никто не пострадал.

А на столичной Русановке несколько дней назад взорвалась труба. Жертвой едва не стал случайный прохожий.