"Повезло парню" - в Сеть попало видео взрыва трубы на Русановке

В Днепровском районе столицы произошло ЧП - прорвало трубу во время испытания давления. Инцидент произошел на проспекте Соборности в Киеве.

В Сеть выложили видео с камер наблюдения. Молодой человек на нем говорит по телефону, буквально в нескольких метрах от происходящего. Фонтан воды был высотой до 10 метров, настолько мощный, что зацепил людей на лавочке в отдалении.

В комментариях пользователей взволновал вопрос самочувствия парня в эпицентре и не попало ли ему в голову летящим камнем. Многие киевляне высказали недовольство работой коммунальных служб, отметив что на Русановке, именно в этом месте, часто проводят ремонтные работы.

Вспомнили и про мера Киева - Виталия Кличко.

Ранее "Телеграф" собрал лучшие факапы и мэмы с киевским мэром к его юбилею.