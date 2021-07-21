Благодаря коммунальному ЧП на Русановке в Киеве появился еще один фонтан (видео)

В Киеве возле Русановского канала произошло коммунальное ЧП. Из-за прорыв трубы около трассы теперь бьет новый "фонтан". Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Київ Оперативний | Kyiv Operative".

В результате прорыва трубы по проспекту Соборскому в Днепровском районе вода бьет мощным потоком. Образовавшийся "фонтан" бьет так, что вода поливает газон и попадает на расположенные неподалеку деревья.

"Коммунальщики изобрели новый способ полива деревьев на пр. Соборности", - иронизируют в публикации канала.

Напор воды, бьющий в результате аварии, настолько сильный, что достигает высоты в несколько метров.

Напомним, месяц назад в Киеве уже происходил масштабный прорыв трубы. Так, на Дарницком Бульваре появился гейзер и образовывается новый водоём. Предварительно, произошел прорыв трубы на теплосети. Люди спасают.

Как сообщал ранее "Телеграф", в Киеве прямо в метро неизвестные устроили разборки с оружием и газовыми баллончиками. Слышны крики: "Стой, стрелять буду!" Пассажиры от происходящего пришли в шок.