Виталию Кличко 50: лучшие факапы и мэмы с киевским мэром

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко отмечает 50-летний юбилей.

О своем Дне рождения, а также о том, в какой физической форме столичный градоначальник пребывает в свои пол века, Кличко поделился в соцсетях.

"Друзья! Сегодня, в день своего юбилея, могу сказать, что выстоял 50 раундов!

Я всего в жизни достиг сам. И продолжаю работать над собой.

Головное - иметь цель и настойчиво идти к ней. Никогда не опускать рук. Ничего не бояться и не обращать внимания на тех, кто не верить в тебя. Быть сильным и ставить перед собой высокую планку. Я всегда так делал.

50 - только экватор. Видео ниже это доказывает!", - написал Виталий Кличко в своем аккаунте в Telegram.

Он также поделился эффектным соотвествующим видео:

Виталий Кличко знаменит не только своей спортивной и политической карьерой, но и фразами, которые стали широко обсуждаемыми и их начали использовать для создания мемов.

Наверное, один из самых популярных ляпов Кличко, когда мэр посоветовал всем киевлянам готовиться "к земле".

Также всем запомнилось, как на одном из совещаний, глава столицы запутался в количестве своих заместителей.

Выражение Кличко о том, что не все могут смотреть в завтрашний день своего времени "разорвало" интернет. Видео с этим моментом с выступления мэра разлетелось по соцсети.

После этого в YouTube появилось видео с положенным на музыку "Завтрашним днем" Кличко.

Также всем запомнился случай, когда приветствуя Святослава Вакарчука с 40-летним юбилеем, мэр Киева перепутал возраст и имя музыканта, назвав его Вячеславом.

В декабре 2014 года Кличко посетил с рабочим визитом Лондон. Там мэр дал пресс-конференцию, отметив прозрачность и открытость Киева в сотрудничестве с иностранными инвесторами. "Моя рука открыта для вас", - заявил политик.

Также в сети поделились видео, как во время очередного эфира с интервью, глава столицы пытался объяснить, что долго ехал из Одессы в другой город. "Не в километрах расстояние измеряется", - считает мэр.

Из фраз Кличко начали делать мемы, которые разлетелись по сети.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Офисе президента таки планируют увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.