Атака на "Новую почту": в Киеве и Одессе прогремели взрывы, момент попал на видео

29 июля неизвестные совершили две хулиганские атаки на почтоматы "Новой почты", которые повредили с помощью взрывных устройств.

Первый взрыв произошел ночью в Киеве. По информации облуправления полиции, ЧП произошло в ТРЦ в Оболонском районе столицы.

Копы говорят, что в одной из ячеек почтомата сработало самодельное взрывное устройство, в результате чего никто, к счастью, не пострадал.

Аналогичный случай произошел в Одессе на Николаевской дороге, 170-а. Момент взрыва самодельной бомбы в 3:37 ночи запечатлели камеры наблюдения.

Сейчас копы проводят расследования и ищут минеров "Новой почты".

Ранее мы писали о том, что клиенты компании "Новая почта" стали жаловаться на то, что их посылки упаковывают в слишком большие коробки. Таким образом стоимость доставки якобы увеличивается.

Также напомним, на днях жительница Днепра забрала на "Новой почте" кирпич вместо купленного ею Apple IPhone 12 pro max.