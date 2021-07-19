Клиенты "Новой почты" обвиняют компанию в обмане при упаковке посылок: что известно о скандале

Клиенты компании "Новая почта" стали жаловаться на то, что их посылки упаковывают в слишком большие коробки. Таким образом стоимость доставки увеличивается.

Одна из клиенток пожаловалась на службу доставки в своём Facebook.

По словам Виктории, когда она открыла коробку – её ожидал сюрприз. Дело в том, что клиентка получила посылку, запакованную в огромную коробку. Девушка возмущена тем, что должна переплачивать: "Оказывается, моя посылка должна стоить дешевле. А когда вы придумываете для нее больше "защиты" - вы даже не думали обезопасить меньшую посылку или добавить наклейку "Хрупкое"!"

"Новая почта" предоставила свои извинения в комментариях и обещала разобраться в ситуации.

Напомним, что компания уже не первый раз попадает в скандалы. Например, в прошлом месяце курьер "Новой почты" отказался доставить пенсионеру холодильник на 5-й этаж, мужчина вынужден был сам поднимать тяжелый груз. Еще один скандал вышел на почве того, что в Киеве сотрудники потеряли посылку и искали её три дня.