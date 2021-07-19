Скачать
Понедельник, 19.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Киев накрыло шквальным дождем и градом - видео стихии
Киев накрыло шквальным дождем и градом - видео стихии
Виталию Кличко 50: лучшие факапы и мэмы с киевским мэром
Виталию Кличко 50: лучшие факапы и мэмы с киевским мэром
В Грузии помиловали двух украинских яхтсменов: за что их посадили
В Грузии помиловали двух украинских яхтсменов: за что их посадили
В Киеве затопило станции метро "Берестейськая" и" Академгородок" - видео
В Киеве затопило станции метро "Берестейськая" и" Академгородок" - видео

Клиенты "Новой почты" обвиняют компанию в обмане при упаковке посылок: что известно о скандале

Клиенты "Новой почты" обвиняют компанию в обмане при упаковке посылок: что известно о скандале
Обновлено 16:19 Сегодня Телеграф

Клиенты компании "Новая почта" стали жаловаться на то, что их посылки упаковывают в слишком большие коробки. Таким образом стоимость доставки увеличивается.

Одна из клиенток пожаловалась на службу доставки в своём Facebook.

По словам Виктории, когда она открыла коробку – её ожидал сюрприз. Дело в том, что клиентка получила посылку, запакованную в огромную коробку. Девушка возмущена тем, что должна переплачивать: "Оказывается, моя посылка должна стоить дешевле. А когда вы придумываете для нее больше "защиты" - вы даже не думали обезопасить меньшую посылку или добавить наклейку "Хрупкое"!"

"Новая почта" предоставила свои извинения в комментариях и обещала разобраться в ситуации.

Напомним, что компания уже не первый раз попадает в скандалы. Например, в прошлом месяце курьер "Новой почты" отказался доставить пенсионеру холодильник на 5-й этаж, мужчина вынужден был сам поднимать тяжелый груз. Еще один скандал вышел на почве того, что в Киеве сотрудники потеряли посылку и искали её три дня.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Александр Лапин
Автор: Александр Лапин
Просмотры: 162

Все по теме:

Скандал, Деньги, Обман, Посылка, Новая почта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жаркая и взрывоопасная Одесса: на пляжах города вспыхивают массовые драки и потасовки (видео)
02 На пограничников на границе РФ напали сотрудники СБУ: подробности ЧП
03 Не из пробирки: ученые удивили новой информацией о появлении коронавируса
04 В России возле Питера нашли подземную тюрьму с крематорием: подробности
05 В Украине стремительно растет число должников: кто попадает в ЕРД и чем это грозит
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Геополитические игры Украины: стоит ли Киеву смотреть на Восток и как следует вести себя с Западом
Геополитические игры Украины: стоит ли Киеву смотреть на Восток и как следует вести себя с Западом
Уехал без части кузова: водитель ВАЗа выехал на железнодорожный переезд, столкнулся с поездом и скрылся с места ЧП (фото)
Уехал без части кузова: водитель ВАЗа выехал на железнодорожный переезд, столкнулся с поездом и скрылся с места ЧП (фото)
В Китае вводят драконовские меры для невакцинированных от коронавируса
В Китае вводят драконовские меры для невакцинированных от коронавируса
Откроют ли Европу для украинцев, привитых CoronaVac: в ЕС рассмотрели вопрос
Откроют ли Европу для украинцев, привитых CoronaVac: в ЕС рассмотрели вопрос
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь