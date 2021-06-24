Посылка три дня блуждала по Киеву и пришла испорченной: "Новая почта" отличилась новой неприятной историей

Жительница Киева 3 дня ждала посылку по "Новой почте" после чего получила испорченную бандероль. В результате компания попала в скандал.

Об этом 24 июня в Фейсбуке сообщила киевлянка Екатерина Галаева.

"Здесь будет коротенькая история о том, как Новая почта скатилась на донышко и шокировала! Во-первых, моя посылка (вместе с автомобилем и многими другими посылками) где бродила по городу Киеву 3 дня, Карл! Во-вторых, все же, рано или поздно, свою бандероль получили, но !! потасканную жизнью так, как некоторым и не снилось. Что даже крепкая коробка не выдержала натиска", — написала девушка.

Пользователи сети не могли оставить без внимания данную историю. Также на нее отреагировали в "Новой почте".

Компания прокомментировала пост девушки извинившись за случившуюся ситуацию и попросила номер накладной для проверки. В ответ на это киевлянка написала номер своей накладной и "Новая почта" предложила выслать небольшой подарок, для того, чтобы "хоть как-то поднять ей настроение".

Напомним, что 12 июня журналистка "1+1" Наталья Нагорная обвинила "Новую Почту" в краже посылок.