Известная журналистка обвинила "Нову пошту" в краже посылок

Журналистка "1+1" Наталья Нагорная обвинила "Новую почту" в краже посылок.

Своей историей она поделилась в Фейсбук.

"Просто нет никаких сил. Я даже не говорю о ситуации, когда посылку уничтожили, потому что она не "фигурировала" нигде после того как я отправила и заплатила деньги за нее. Я не говорю, как с моей посылки исчезли киндеры, которые я положила племянникам", - написала она.

По ее словам, месяц назад ей отправили посылку на два места. Первую она получила, а вторая "не была отправлена".

Нагорная говорит, что обратилась к сотрудникам "НП" и те обещали ей перезвонить, но не сделали этого.

"Мою посылку украли. Классно, верно?", - написала она.

Как сообщалось ранее, накануне "Новая почта" угодила в скандал, тогда курьер не смог поднять холодильник на пятый этаж и это пришлось делать пенсионеру, перенесшему эпилепсию.