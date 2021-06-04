"Новая почта" угодила в скандал: пенсионеру пришлось "доставлять" свой холодильник на 5-й этаж

Курьеры "Новой почты" угодили в новый скандал с доставкой товара клиенту.

Своей историей поделился блогер Денис Гороховский в Фейсбук.

По его словам, доставку холодильника заказал одинокий пенсионер из Никополя, который перенес инфаркт. В условиях заказа было оговорено, что курьеры донесут заказ до двери, однако получилось иначе.

Гороховский написал, что заказ привез один курьер, который позвонил пенсионеру и заявил, что не сможет поднять холодильник самостоятельно на пятый этаж, а потому либо тот спустится и поможет тащить его к дверям, либо он оставит его у подъезда.

"Пожилой человек растерялся и вместо того, чтоб набрать меня, просто решил, что у него нет выбора. И вот старый человек, перенесший инфаркт, тянул на себе холодильник на пятый этаж, потому что логистикой в новой почте занимаются дол***бы, которые не способны сопоставить а и б, но при этом с удовольствием берут деньги за услуги, которые они не могут оказать", возмутился блогер.

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