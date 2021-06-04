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"Сходи в баночку": в парке Черкасс человека с инвалидностью не пустили в общественный туалет (фото)

"Сходи в баночку": в парке Черкасс человека с инвалидностью не пустили в общественный туалет (фото)
Обновлено 12:15 Сегодня Телеграф

В Черкассах в парке Долина роз произошел вопиющий случай: где человека на инвалидной коляске не пустили в общественный туалет, предложив "сходить в баночку".

Об этом рассказал в Facebook директор КП "Дирекция парков" Сергей Рубан.

"С сожалением сообщаю, что несколько дней назад в туалете "Долины роз" произошел позорный случай. Человека, который передвигается на инвалидной коляске, не пустили в кабинку туалета, а предложили "сходить в баночку", - написал он.

Как оказалось, "директора" туалета для людей с инвалидностью, которые передвигаются на колясках, уже несколько лет используют его как кабинет для себя любимых, а на дверях была табличка с надписью: "Служебное помещение. Посторонним вход воспрещен".

По словам Рубана, он уже дал распоряжение срочно убрать надпись "кабинет" с туалета, и табличку с двери.

"В большинстве туалетов города случаются позорные случаи ежедневно", "Я шокирована. Такого еще не слышала", - пишут в сети.

Скандал в Черкассах из-за туалета

Как сообщал "Телеграф", ранее под Харьковом ветеран АТО дважды не смог проехать в маршрутном автобусе по льготному удостоверению.

Также ранее в Луцке водитель маршрутки оскорбил маму погибшего ветерана АТО, после чего мужчину отстранили от работы.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 336

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Парки, Черкассы, Инвалиды, Фото, Скандалы.
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