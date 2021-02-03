В Луцке водитель маршрутки оскорбил мать погибшего военного: вскоре ему пришлось пожалеть об этом

В Луцке водитель маршрутного такси № 10 оскорбил мать погибшего участника АТО.

Об этом во время заседания исполкома сообщил городской голова Игорь Полищук, уточнив, то инцидент случился во вторник, 2 февраля.

"У меня есть информация о том, что водитель оскорбил маму погибшего участника АТО, сказав, что у нее фальшивое удостоверение", - отметил он.

Во время выяснения обстоятельств инцидента стало известно, что водителя уже отстранили от работы.

"Если человек не понимает элементарных норм морали и этики, то ему необходимо работать где-то в другой сфере, а не с людьми. И перевозчика отдельно предупредите, если будут подобные случаи, то городской совет будет с особой тщательностью просматривать его участие в предстоящих конкурсах", - отметил Полищук, обращаясь к начальнику управления транспорта и связи Владимиру Степанову с требованием разобраться в неприятной ситуации.

Как оказалось, водитель до последнего отрицал факт оскорблений в адрес женщины.

"Буквально сегодня утром водитель маршрутки отрицал инцидент. Но после того, как мы пересмотрели видеозапись с камеры, установленной в салоне автобуса, все подтвердилось. Перевозчик уже извинился перед мамой погибшего воина. Такое поведение неприемлемо", - уточнил Степанов.

Как сообщал "Телеграф", подобные случаи не редкость. Так, в середине января в Луцке водитель маршрутки отказал в бесплатном проезде участнику боевых действий на Донбассе.