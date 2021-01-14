"Бери - это деньги с кровью": украинцев разозлил водитель автобуса, отказавший в бесплатном проезде бойцу с Донбасса

В Луцке произошел вопиющий инцидент: водитель маршрутки отказал в бесплатном проезде участнику боевых действий на Донбассе, в ходе скандала с которым за военнослужащего не заступился даже еще один военный, также с УБД, обвинив своего побратима в неправоте.

Эту историю рассказал в Facebook Игорь Чоботан.

"Вот этот человек сегодня сообщил, что льготы для УБД отменены! Я ему объяснил, что требования закона никто не отменял и предупредил об админответственности. Короче, поспорив, бросил ему те 15 грн со словами: "Бери - эти деньги с кровью" и вызвал полицию", - поделился он.

Когда водитель услышал про вызов полиции, то тут же начал бросать деньги по всему салону автобуса.

"А еще меня очень огорчило, что в той маршрутке был военный в форме, которого я попросил, чтобы он был свидетелем, зачем пришел от него ответ, цитирую: "Ты не прав. У меня тоже удостоверения УБД и я его никому не показываю". И свидетелем он не захотел быть. После этого меня как громом ударило", - написал Чоботан.

В сети тут же стали комментировать инцидент.

"Водители в край оборзели, государству и городским властям тоже наплевать!", "И это мы воевали за этих людишек. Слава Украине!", "Водилу-военкомат-форма-ООС", - комментируют в сети.

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