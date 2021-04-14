Под Харьковом ветерану АТО дважды отказали в проезде в маршрутке: видео и детали скандала

В пгт Песочин под Харьковом ветеран АТО дважды не смог проехать в маршрутном автобусе по льготному удостоверению и на третий раз вызвал правоохранителей. В итоге он и в третью "маршрутку" не сел, а остался писать заявление.

Об этом пишет в среду, 14 апреля, Telegram-канал "ХС|Харьков" и публикует видео разговора полицейских с водителем, отснятое одним из пассажиров "маршрутки".

"Водитель отказался садить представителей льготных категорий и заявил, будто бы многие пытаются проехать по поддельным удостоверениям. Маршрутчик добавил, что у него нет времени каждый раз проверять подлинность документов и вызывать полицию из-за нарушителей. В какой-то момент в разговор вмешалась женщина из салона, которую перевозчик грубо прервал словами: "Рот закрой, не базарь! Тебе права никто не давал", - говорится в публикации.

Согласно сообщению, в итоге "маршрутка"вместе с пассажирами отправилась в рейс, а ветеран АТО снова остался на остановке — на этот раз, чтобы написать заявление.

"Патрульный в разговоре заявил, что компания должна понести ответственность", - говорится в сообщении.

Это уже далеко не первый случай, когда водители "маршруток" отказываются провозить пассажиров по удостоверению УБД.

Так, ранее в Луцке водитель маршрутки оскорбил маму погибшего ветерана АТО, после чего мужчину отстранили от работы.

В начале марта во Львовской области водитель маршрутного такси отказал в льготном проезде дочери погибшего в АТО на Донбассе украинского военного Николая Минько Диане.