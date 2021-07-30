Скачать
Пятница, 30.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Ночью в Киеве прогремел взрыв, есть жертва: подробности и фото
Ночью в Киеве прогремел взрыв, есть жертва: подробности и фото
В Офисе президента - негативная обстановка на грани истерики: политический психолог о последних заявлениях членов Зе-команды
В Офисе президента - негативная обстановка на грани истерики: политический психолог о последних заявлениях членов Зе-команды
Путин приготовил сценарии нового вторжения в Украину: насколько велика угроза?
Путин приготовил сценарии нового вторжения в Украину: насколько велика угроза?
В Днепре улетела крыша площадью в 350 квадратов: ее части повредили дома и авто (фото)
В Днепре улетела крыша площадью в 350 квадратов: ее части повредили дома и авто (фото)

Взрыв в Киеве: в полиции рассказали о погибшем

Взрыв в Киеве: в полиции рассказали о погибшем
Обновлено 09:56 Сегодня Телеграф Національна поліція

В Киеве ночью с 29 на 30 июля прогремел взрыв на территории заброшенного здания психиатрической больницы И.И.Павлова. Жертвой взрыва неизвестного устройства стал молодой парень, ему был 21 год. 

Об этом сообщает Национальная полиция столицы. 

Сообщение о взрыве поступило правоохранителям около 23:00. Прибывшие на место полицейские установили, что взрыв произошел на крыше. Погибший парень, предварительно, подорвал себя, но окончательную причину смерти назовет экспертиза. 

Предварительно гибель молодого человека квалифицировали как самоубийство. 

Взрыв в Киеве

(Фото: Национальная полиция)

Заброшенное недостроенное здание психиатрической больницы находится по улице Кирилловская 103, в парке "Кирилловский гай".  Сообщения о том, что взрыв было слышно поступали из разных районов города, в частности возле станций метро Берестейская и Голосеевская. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве неизвестный вандал повредил информационное стекло на пешеходно-велосипедном мосту. В Киевской госгорадминистрации призвают его сдаться властям самостоятельно. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 238

Все по теме:

Киев, Взрыв, Новости Киева, Кирилловский гай.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Офисе президента - негативная обстановка на грани истерики: политический психолог о последних заявлениях членов Зе-команды
02 Ночью в Киеве прогремел взрыв, есть жертва: подробности и фото
03 "Пантера сидела у мужчины на голове": в зоопарке под Полтавой произошло ЧП
04 Агрессивный, выбрасывал котов в туалет: что известно о подростке, сознавшемся в убийстве 6-летней девочки под Харьковом
05 Отдых окончен: в Турции масштабные лесные пожары добрались до прибережных отелей (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В США хотят доплачивать гражданам за вакцинацию от COVID-19
В США хотят доплачивать гражданам за вакцинацию от COVID-19
&quot;Пантера сидела у мужчины на голове&quot;: в зоопарке под Полтавой произошло ЧП
"Пантера сидела у мужчины на голове": в зоопарке под Полтавой произошло ЧП
Высказывание Арахамии о шантаже и ядерном оружии взорвало сеть: подборка мемов и фотожаб
Высказывание Арахамии о шантаже и ядерном оружии взорвало сеть: подборка мемов и фотожаб
Умер в свой день рождения: поход к стоматологу закончился для винничанина трагедией
Умер в свой день рождения: поход к стоматологу закончился для винничанина трагедией
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь