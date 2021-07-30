Взрыв в Киеве: в полиции рассказали о погибшем

В Киеве ночью с 29 на 30 июля прогремел взрыв на территории заброшенного здания психиатрической больницы И.И.Павлова. Жертвой взрыва неизвестного устройства стал молодой парень, ему был 21 год.

Об этом сообщает Национальная полиция столицы.

Сообщение о взрыве поступило правоохранителям около 23:00. Прибывшие на место полицейские установили, что взрыв произошел на крыше. Погибший парень, предварительно, подорвал себя, но окончательную причину смерти назовет экспертиза.

Предварительно гибель молодого человека квалифицировали как самоубийство.

(Фото: Национальная полиция)

Заброшенное недостроенное здание психиатрической больницы находится по улице Кирилловская 103, в парке "Кирилловский гай". Сообщения о том, что взрыв было слышно поступали из разных районов города, в частности возле станций метро Берестейская и Голосеевская.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве неизвестный вандал повредил информационное стекло на пешеходно-велосипедном мосту. В Киевской госгорадминистрации призвают его сдаться властям самостоятельно.