В Киеве обвалилась часть моста и рухнула на авто: проспект Победы встал в пробке (фото, видео)

В столице Украины обвалилась часть Берестейского путепровода. По информации правоохранителей начала осыпаться часть бетонного защитного слоя. Под местом обрушения дорогу перекрыли, но один из обломков успел угодить в проезжающую "Газель".

Об этом сообщает Телеграм-канал "Київ Оперативний", на котором разместили видео последствий.

Из-за произошедшего ЧП уже начала образовываться большая пробка на одной из ключевых транспортных магистралей города - проспекте Победы. В настоящее время проспект стоит в сторону центра и пробка уже растянулась от Берестейской до пересечения с ул. Академика Туполева.

Этот участок дороги недавно уже попадал в хронику ЧП.