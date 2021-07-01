Фура с пеноблоками столкнулась с легковушкой и парализовала движение в Киеве: эксклюзивные фото и видео момента

Утром в четверг, 1 июля, в Киеве на проспекте Победы, под путепроводом станции метро "Берестейская", произошло ДТП, создавшее серьезный затор на оживленной трассе. В результате аварии пострадали двое человек – женщина и подросток.

Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа" с места событий.

Так, водитель фуры с пеноблоками, зарегистрированной в Ровенской области, направлялся в сторону "Нивок". Впереди грузовика ехал Ford с четырьмя пассажирами, среди которых двое детей. Семья возвращалась с отдыха, и направлялась на Волынь.

По словам пассажира "американца", в какой-то момент неожиданно он почувствовал сильный удар в правую сторону машины. Удар был настолько мощным, что машину выбросило на бордюр, и она остановилась, упершись в опору.

В свою очередь, фура, зацепившая легковушку, умчала дальше и через несколько десятков метров врезалась в опору и остановилась.

По одной из версий, у грузовика лопнуло колесо. Но есть все основания считать, что ДТП спровоцировал водитель Ford.

В результате аварии пострадали два человека из Ford - подросток и женщина.

Судя по карте пробок, затор образовался действительно серьезный.

Как сообщал "Телеграф", в среду, 30 июня, в Киеве на Воскресенке маршрутное такси на полном ходу врезалось в бетонную осветительную опору, пострадали пять человек.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"