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Фура с пеноблоками столкнулась с легковушкой и парализовала движение в Киеве: эксклюзивные фото и видео момента

Фура с пеноблоками столкнулась с легковушкой и парализовала движение в Киеве: эксклюзивные фото и видео момента
Обновлено 15:47 Сегодня Телеграф

Утром в четверг, 1 июля, в Киеве на проспекте Победы, под  путепроводом станции метро "Берестейская", произошло  ДТП, создавшее серьезный затор на оживленной трассе. В результате аварии пострадали двое человек – женщина и подросток.

Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа" с места событий.

Так, водитель фуры с пеноблоками, зарегистрированной в Ровенской области, направлялся в сторону "Нивок".  Впереди грузовика ехал Ford с четырьмя  пассажирами, среди  которых  двое детей. Семья возвращалась  с отдыха, и направлялась  на Волынь.  

По словам пассажира "американца", в какой-то момент неожиданно он почувствовал сильный удар  в  правую  сторону машины. Удар был настолько мощным, что машину выбросило  на  бордюр,  и  она  остановилась, упершись  в  опору.

В свою очередь, фура,  зацепившая  легковушку, умчала  дальше  и  через несколько десятков метров врезалась в опору  и  остановилась.  

По  одной  из  версий, у  грузовика лопнуло колесо. Но есть все  основания считать, что  ДТП спровоцировал водитель Ford.  

В результате аварии пострадали два человека из Ford - подросток и женщина.

Судя по карте пробок, затор образовался действительно серьезный.

Пробки в Киеве из-за ДТП 1 июля

Как сообщал "Телеграф", в среду, 30 июня, в Киеве на Воскресенке маршрутное такси на полном ходу врезалось в бетонную осветительную опору, пострадали пять человек.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 151

Все по теме:

Киев, ДТП, Грузовики, Видео, Пострадавшие, Фото, Аварии.
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