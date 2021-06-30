В Киеве маршрутка с пассажирами на полном ходе врезалась в бетонный столб (фото)

В среду, 30 июня, во второй половине дня в Киеве на Воскресенке маршрутное такси на полном ходу врезалось в бетонную осветительную опору, в результате чего, по предварительным данным, пострадали пять человек – пассажиров маршрутки.

Об этом передает с места ЧП корреспондент "Телеграфа".

ДТП произошло на ул.Курнатовского: маршрутка № 476, двигаясь в сторону Троещины, не сбавляя скорости врезалась в бетонную опору.

На момент ДТП в салоне было 15-20 пассажиров. Сколько пассажиров вследствие аварии получили травмы и оказались в больнице, также уточняется. Предварительно, речь идет о пяти пострадавших. Сам водитель маршрутки не пострадал и дает показания правоохранителям.

Информация эта предварительная, как и обстоятельства ДТП. Так, по одной версии, у маршрутки отказали тормоза. По другой - ее подрезал другой участник дорожного движения.

Не исключено также и то, что водитель "Богдана" попросту " зеванул" и в последний момент увидев стоящие перед светофором машины, решил тормознуть с помощью столба.

Причины этого происшествия станут известны позже, после расследования.

Как сообщалось, 12 июня в Ирпине в ДТП попала маршрутка с пассажирами. Тогда также травмы получили пять пассажиров транспортного средства.