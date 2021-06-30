Молния поразила полную людьми машину под Киевом: подробности происшествия

В Киевской области в городе Кагарлык произошло ЧП: в легковую машину с пассажирами попала молния, из-за чего транспортное средство влетело в дерево.

Об этом 29 июня сообщили в местном Телеграм-канале "ДТП Киева".

В момент попадания молнии в машине находилось 4 человека. Сообщается, что в результате инцидента пассажиры не пострадали.

Движение по трассе парализовало в обе стороны, поскольку после удара автомобиль влетел в дерево. После чего ее развернуло на всю проезжую часть.

Фото с места происшествия, которое сняли очевидцы:

Напомним, что ранее, на трассе Днепр-Харьков в городе Новомосковск произошло жесткое ДТП: столкнулись две легковушки Lexus и Opel.

28 июня в Турции, вблизи города Сёке, случилась авария с микроавтобусом с украинскими туристами.