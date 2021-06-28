Бесконтрольно несся по трассе: в Турции разбился автобус с украинцами (фото)

В турецкой провинции Айдын, неподалеку от города Сёке, в ДТП попал микроавтобус с украинскими туристами.
Об этом пишет местное издание Ege Haber.
В сообщении указано, что происшествие произошло около 6:00. 52-летний водитель потерял управление, из-за чего микроавтобус вылетел на встречную полосу и врезался в идущую на встречу легковушку.
Вследствие аварии пострадали 9 человек, из них пятеро туристов.
К месту происшествия прибыли полицейские и врачи, всех пострадавших отправили в больницу.
Предварительно установлено, что водитель уснул за рулем.
В настоящее время устанавливаются все детали инцидента, о состоянии пострадавших не сообщается.
Как сообщалось ранее, в начале прошлой недели в Турции в море близ курортного города Кемер столкнулись два гидроцикла. В итоге погиб украинский турист.