Бесконтрольно несся по трассе: в Турции разбился автобус с украинцами (фото)

В турецкой провинции Айдын, неподалеку от города Сёке, в ДТП попал микроавтобус с украинскими туристами.

Об этом пишет местное издание Ege Haber.

В сообщении указано, что происшествие произошло около 6:00. 52-летний водитель потерял управление, из-за чего микроавтобус вылетел на встречную полосу и врезался в идущую на встречу легковушку.

Вследствие аварии пострадали 9 человек, из них пятеро туристов.

К месту происшествия прибыли полицейские и врачи, всех пострадавших отправили в больницу.

Предварительно установлено, что водитель уснул за рулем.

В настоящее время устанавливаются все детали инцидента, о состоянии пострадавших не сообщается.

Как сообщалось ранее, в начале прошлой недели в Турции в море близ курортного города Кемер столкнулись два гидроцикла. В итоге погиб украинский турист.