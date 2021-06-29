Пассажиров пришлось вырезать из разбитого авто: кадры тяжелого ДТП под Днепром

28 июня, на трассе Днепр-Харьков в городе Новомосковск произошло жесткое ДТП: столкнулись две легковушки Lexus и Opel.

Об этом 29 июня сообщили в местном Телеграм-канале "Днепр оперативный".

Инцидент произошел примерно в 3 часа дня.

Сообщается, что за рулем Lexus была девушка. Во второй машине находился водитель и 3 пассажира. При столкновении пассажиров Opel зажало внутри разбитого авто

Пострадавших вытащили спасатели с помощью гидравлических ножниц и доставили в Новомосковскую больницу.

Фото и видео с места аварии:

Напомним, что ранее в Киеве на 20 км автодороги Киев - Чоп произошла авария с водителем грузовика Volvo, который столкнулся с автобусом Neoplan.

28 июня в Турции, неподалеку от города Сёке, в ДТП попал микроавтобус с украинскими туристами.