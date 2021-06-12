Под Киевом маршрутка попала в ДТП: есть пострадавшие (фото)

В Киевской области в городе Ирпене 12 июня в ДТП попала маршрутка с пассажирами.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

В аварию на перекрестке улиц Садовая и Украинская попали маршрутка и два легковых автомобиля, в результате столкновения пострадали пять человек.

На место ДТП прибыли патрульные и зафиксировали повреждения автомобилей Citroen, Hundai и маршрутного автобуса.