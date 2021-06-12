Под Киевом маршрутка попала в ДТП: есть пострадавшие (фото)

В Киевской области в городе Ирпене 12 июня в ДТП попала маршрутка с пассажирами.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
В аварию на перекрестке улиц Садовая и Украинская попали маршрутка и два легковых автомобиля, в результате столкновения пострадали пять человек.
На место ДТП прибыли патрульные и зафиксировали повреждения автомобилей Citroen, Hundai и маршрутного автобуса.
"По предварительным данным, в результате ДТП пять человек получили травмы", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работали медики, следователи и инспекторы, обеспечивавшие безопасность дорожного движения для других участников.
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