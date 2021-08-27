"Существует вероятность насилия": посольство США предупредило американцев об опасности во время ЛГБТ-прайдов в Украине
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Граждан США призывают избегать толп и демонстраций
Граждан США призывают быть осторожными во время ЛГБТ-прайдов, которые в ближайшее время должны пройти в Одессе, Харькове и Киеве. Опасность представляют участники "экстремистских групп".
Соответствующее предупреждение в пятницу, 27 августа, опубликовало посольство США в Украине.
В посольстве отмечают, что в районах проведения прайдов возрастает вероятность насилия, а причиной этого является "негативное внимание со стороны экстремистских групп".
"Эти группы ранее препятствовали проведению прайдов в Украине с помощью контр-демонстраций и физических нападений, а также могут подстрекать к насилию во время событий этого года", — говорится в сообщении.
Граждан США призывают избегать толп и демонстраций, быть осторожными, вести себя сдержанно и следить за информацией в СМИ.
При этом отмечается, что ЛГБТ-прайды должны пройти в Одессе (28 августа), Харькове (12 сентября) и Киеве (19 сентября). Прайды будут сопровождаться усиленным присутствием полиции и закрытием дорог, поэтому движение в этих районах может быть затруднено.
Ранее "Телеграф" сообщал, как выглядел ЛГБТ-рейв в Киеве, который состоялся 30 августа в Центре Киева. Участники мероприятия стремились привлечь внимание полиции к электронной музыке и темы незащищенности представителей ЛГБТ в Украине.
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