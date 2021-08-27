Укр

"Существует вероятность насилия": посольство США предупредило американцев об опасности во время ЛГБТ-прайдов в Украине

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
13
"Существует вероятность насилия": посольство США предупредило американцев об опасности во время ЛГБТ-прайдов в Украине Новость обновлена 27 августа 2021, 20:03
ЛГБТ-прайд в Киеве

Граждан США призывают избегать толп и демонстраций

Граждан США призывают быть осторожными во время ЛГБТ-прайдов, которые в ближайшее время должны пройти в Одессе, Харькове и Киеве. Опасность представляют участники "экстремистских групп".

Соответствующее предупреждение в пятницу, 27 августа, опубликовало посольство США в Украине.

В посольстве отмечают, что в районах проведения прайдов возрастает вероятность насилия, а причиной этого является "негативное внимание со стороны экстремистских групп".

"Эти группы ранее препятствовали проведению прайдов в Украине с помощью контр-демонстраций и физических нападений, а также могут подстрекать к насилию во время событий этого года", — говорится в сообщении.

Граждан США призывают избегать толп и демонстраций, быть осторожными, вести себя сдержанно и следить за информацией в СМИ.

При этом отмечается, что ЛГБТ-прайды должны пройти в Одессе (28 августа), Харькове (12 сентября) и Киеве (19 сентября). Прайды будут сопровождаться усиленным присутствием полиции и закрытием дорог, поэтому движение в этих районах может быть затруднено.

Ранее "Телеграф" сообщал, как выглядел ЛГБТ-рейв в Киеве, который состоялся 30 августа в Центре Киева. Участники мероприятия стремились привлечь внимание полиции к электронной музыке и темы незащищенности представителей ЛГБТ в Украине.

Не прорыв, а развитие: почему Зеленский присвоил себе заслуги Порошенко, Яценюка и даже Азарова
Политика
Не прорыв, а развитие: почему Зеленский присвоил себе заслуги Порошенко, Яценюка и даже Азарова
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Не прорыв, а развитие: почему Зеленский присвоил себе заслуги Порошенко, Яценюка и даже Азарова
Не прорыв, а развитие: почему Зеленский присвоил себе заслуги Порошенко, Яценюка и даже Азарова
Дата публикации
Категория
Генпрокуратура просит взять партнера Ахметова Николая Рудковского под арест: что случилось
Генпрокуратура просит взять партнера Ахметова Николая Рудковского под арест: что случилось
Дата публикации
Категория
Украинские паралимпийцы за три дня завоевали больше медалей, чем олимпийцы за весь турнир
Украинские паралимпийцы за три дня завоевали больше медалей, чем олимпийцы за весь турнир
Дата публикации
Категория
"Бенгази" для Байдена: "сдача" Афганистана серьезно ударит по позициям США, в том числе в Украине
"Бенгази" для Байдена: "сдача" Афганистана серьезно ударит по позициям США, в том числе в Украине
Дата публикации
Категория
Должников по коммуналке снова могут отключать от услуг ЖКХ: как это работает
Должников по коммуналке снова могут отключать от услуг ЖКХ: как это работает