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В Одесі пройшов ЛГБТ-марш: не обійшлося без провокацій і затримань (відео)

Автор
Г. Лубенець
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В Одесі пройшов ЛГБТ-марш: не обійшлося без провокацій і затримань (відео) Новина оновлена 28 серпня 2021, 21:53
Активісти "Традиції та Порядку"

Після маршу було затримано більше 30 супротивників ЛГБТ.

В Одесі пройшов марш ЛГБТ-спільноти. Перешкодити йому намагалися активісти організації "Традиції і Порядок", що в результаті обернулося масовими затриманнями.

Кадрами з прайду діляться місцеві телеграм-канали.

Хода почалася близько 18:00, спочатку його намагалися заблокувати противники маршу, але правоохоронці їх відтіснили.

За попередніми оцінками, в акції ЛГБТ-спільноти взяло участь близько 200 осіб, в основному студентського віку. Приблизно о 19:00 марш закінчився, після чого його учасників посадили в автобуси і відвезли.

За даними Одеса INFO, було затримано близько 35 противників прайду, яких доставили в Приморське відділення поліції.

Відзначається, що зіткнення між прихильниками і противниками ЛГБТ вдалося уникнути.

Наступні ЛГБТ-прайду повинні пройти в Харкові і Києві 12 і 19 вересня відповідно.

Нагадаємо, 30 липня в Києві проходив ЛГБТ-рейв у Офісу президента. Його теж намагалися зірвати противники заходу, що завершилося сутичками з поліцією.

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