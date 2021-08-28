В Одесі пройшов ЛГБТ-марш: не обійшлося без провокацій і затримань (відео)
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Після маршу було затримано більше 30 супротивників ЛГБТ.
В Одесі пройшов марш ЛГБТ-спільноти. Перешкодити йому намагалися активісти організації "Традиції і Порядок", що в результаті обернулося масовими затриманнями.
Кадрами з прайду діляться місцеві телеграм-канали.
Хода почалася близько 18:00, спочатку його намагалися заблокувати противники маршу, але правоохоронці їх відтіснили.
За попередніми оцінками, в акції ЛГБТ-спільноти взяло участь близько 200 осіб, в основному студентського віку. Приблизно о 19:00 марш закінчився, після чого його учасників посадили в автобуси і відвезли.
За даними Одеса INFO, було затримано близько 35 противників прайду, яких доставили в Приморське відділення поліції.
Відзначається, що зіткнення між прихильниками і противниками ЛГБТ вдалося уникнути.
Наступні ЛГБТ-прайду повинні пройти в Харкові і Києві 12 і 19 вересня відповідно.
Нагадаємо, 30 липня в Києві проходив ЛГБТ-рейв у Офісу президента. Його теж намагалися зірвати противники заходу, що завершилося сутичками з поліцією.
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