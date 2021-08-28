В Одессе прошел ЛГБТ-марш: не обошлось без провокаций и задержаний (видео)
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После марша было задержано более 30 противников ЛГБТ.
В Одессе прошел марш ЛГБТ-сообщества. Помешать ему пытались активисты организации "Традиции и Порядок", что в итоге обернулось массовыми задержаниями.
Кадрами с прайда делятся местные телеграм-каналы.
Шествие началось около 18:00, изначально его пытались заблокировать противники марша, но правоохранители их оттеснили.
По предварительным оценкам, в акции ЛГБТ-сообщества приняло участие около 200 человек, в основном студенческого возраста. Примерно в 19:00 марш закончилась, после чего его участников посадили в автобусы и увезли.
По данным Одесса INFO, были задержаны около 35 противников прайда, которых доставили в Приморское отделение полиции.
Отмечается, что столкновения между сторонниками и противниками ЛГБТ удалось избежать.
Следующие ЛГБТ-прайды должны пройти в Харькове и Киеве 12 и 19 сентября соответственно.
Напомним, 30 июля в Киеве проходил ЛГБТ-рейв у Офиса президента. Его тоже пытались сорвать противники мероприятия, что завершилось столкновениями с полицией.
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