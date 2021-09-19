Укр

На прайде в Киеве не обошлось без Путина: эксклюзивный фоторепортаж

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Автор
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ЛГБТ- марш Новость обновлена 19 сентября 2021, 15:15
ЛГБТ- марш

На акции ЛГБТ-движения вспомнили о Путине.

В воскресенье, 19 сентября, в Киеве прошел масштабный марш представителей ЛГБТ-сообщества. По предварительным оценкам, в нем участвовали около 5 тысяч человек.

На месте побывал корреспондент "Телеграфа", который заснял то, как выглядело шествие.

Помимо радужных флагов и традиционной для подобных мероприятий символики, в толпе можно было заметить также черно-красные и государственные флаги Украины.

Марш представителей ЛГБТ в Киеве
Марш представителей ЛГБТ в Киеве

Кроме того, во главе колонны шли люди военной форме с баннером, призывающим помочь раненым украинским военным.

Военнослужащие на марше ЛГБТ в Киеве
Военнослужащие на марше ЛГБТ в Киеве

Также на марше были замечены люди, с упоминанием о российском президенте Владимире Путине.

Девушка в куртке с надписью ПТН-ХЛО во время марша ЛГБТ в Киеве
Девушка в куртке с надписью ПТН-ХЛО во время марша ЛГБТ в Киеве

Акция представителей ЛГБТ-сообщества началась около 9:00 на ул. Владимирской. Оттуда участники двинулись по бульвару Шевченко в сторону улицы Толстого, где демонстрация и завершилась.

В акции приняли участие и политики, среди которых посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг, нардеп Инна Совсун (фракция "Голос") и депутат Киевсовета Евгения Кулеба.

Основным требованием участников демонстрации было продвижение норм украинского законодательства, касающихся противодействия дискриминации по признакам гендерной принадлежности и сексуальной ориентации.

Как сообщалось ранее, 12 сентября подобная акция состоялась в Харькове, тогда на акцию вышли около тысячи участников.

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