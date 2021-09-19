З військовими, поцілунками і легким "оголенням": як проходить Марш рівності в Києві (фото)

Націоналісти зібралися у парку Шевченка, аби перешкодити проведенню прайду.

У Києві в неділю, 19 вересня, проходить Марш рівності на підтримку прав ЛГТБ-спільноти. На ньому зібралося до десяти тисяч учасників.

Про це 19 вересня повідомляє "Телеграф".

Збір учасників прайду почався вранці о 9:30 біля Національної опери України та поблизу Золотих воріт. Об 11 ранку представники ЛГТБ відправилися маршрутом по вулицях Києва.

ЛГТБ-марш у Києві

Зібралися тисячі людей

На фото можна побачити, що в прайді взяла участь величезна кількість людей. Всі вони одягнені в кольоровий одяг та мають на собі символіку ЛГТБ-спільноти. Деякі з учасників маршу були злегка оголені.

Учасники маршу одягли різноманітні костюми

ЛГТБ-марш у Києві

Цьогоріч головною темою Київ Прайду є гасло "Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки".

Люди вийшли з вимогою ввести рівні права для всіх громадян України та ввести в закон заборону будь-який протиправних дій стосовно представників ЛГТБ-спільноти.

Учасники маршу розгорнули прапор ЛГТБ

"Ми втомилися чекати змін і терпіти систематичні залякування, тиск, зриви мирних заходів, напади на активістів і активісток", — говорять учасники маршу.

Поки учасники маршу збиралися на ходу, у парку Шевченка згуртувалися націоналісти, які виступають проти проведення подібних прайдів. Силовики намагаються стримувати противників ЛГТБ-спільноти та не підпускати до місця проведення маршу. Окрім того, правоохоронці частково змушені були закрити доступ до центру Києва, аби ніхто не посягав на безпеку учасників прайду.

Націоналісти виступили проти прайду

Учасники маршу

Черговий прайд ЛГТБ у Києві

Попри те, що влада закликала учасників прайду прийти на марш у масках, дотрималися цього правила не всі. Також учасникам було заборонено приносити з собою вибухові та гострі предмети, скляні пляшки і фаєри.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Харкові у неділю, 12 вересня, також проходив ЛГТБ-прайд. Попри ретельну підготовку правоохоронців до маршу, не обійшлося без сутичок.