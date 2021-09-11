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У Харкові в неділю пройде ЛГТБ-прайд, у поліції вже готуються

Автор
І. Гамчук
Дата публікації
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Представники ЛГТБ вийдуть на прайд Новина оновлена 11 вересня 2021, 17:05
Представники ЛГТБ вийдуть на прайд

Правоохоронці закликаються дотримуватися правил безпеки під час маршу.

У Харкові в неділю, 12 вересня, пройде черговий в Україні прайд ЛГТБ-спільноти. У звʼязку з цим на деяких вулицях міста буде перекритий рух.

Про це в суботу, 11 вересня, повідомляє міська диспетчерська служба.

Під час проведення представниками "Харків Прайд" маршу, будуть перекриті майдан Свободи (від вулиці Трінклера до проспекту Науки) та сам проспект (від майдану Свободи до вулиці Отакара Яроша).

Внаслідок цього, трамвай №12 не буде курсувати, і ще кілька тролейбусів та автобусів змінять свій маршрут.

В Національній поліції Харківської області повідомляють, що в день проведення ЛГТБ-маршу працівники правоохоронних органів будуть посилено стежити за порядком на вулицях міста. 

Також поліціанти закликали учасників прайду, жителів та гостей міста не порушувати правопорядок під час масового заходу і піклуватися про безпеку свою та інших людей. Окрім того, у Нацполіції просять не приносити на захід заборонені, небезпечні предмети, або ж ті, які можуть забруднити громадян чи нашкодити їм.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 28 серпня в Одесі пройшов ЛГТБ-прайд, після якого затримали 30 противників спільноти.

Нагадуємо, що 27 серпня посольство США попередило американців про можливу небезпеку під час прайдів та закликало уникати натовпів і демонстрацій.

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