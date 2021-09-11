В Харькове в воскресенье пройдет ЛГТБ-прайд, в полиции уже готовятся

Правоохранители призываются соблюдать правила безопасности во время марша.

В Харькове в воскресенье, 12 сентября, пройдет очередной в Украине прайд ЛГТБ-сообщества. В связи с этим на некоторых улицах города будет перекрыто движение.

Об этом в субботу, 11 сентября, сообщает городская диспетчерская служба.

Во время проведения представителями "Харьков Прайд" марша будут перекрыты площадь Свободы (от улицы Тринклера до проспекта Науки) и сам проспект (от площади Свободы до улицы Отакара Яроша).

В результате не будет курсировать трамвай №12, еще несколько троллейбусов и автобусов изменят свой маршрут.

В Национальной полиции Харьковской области сообщают, что в день проведения ЛГТБ-марша работники правоохранительных органов будут усиленно следить за порядком на улицах города.

Также полицейские призвали участников прайда, жителей и гостей города не нарушать правопорядок во время массового мероприятия и заботиться о безопасности своей и других людей. Кроме того, в Нацполиции просят не приносить на мероприятие запрещённые, опасные предметы, или же те, которые могут испачкать граждан или навредить им.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 28 августа в Одессе прошел ЛГТБ-прайд, после которого задержали 30 противников сообщества.

Напоминаем, что 27 августа посольство США предупредило американцев о возможной опасности во время прайдов и призвало избегать толп и демонстраций.