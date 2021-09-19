Укр

С военными, поцелуями и легкой "обнажёнкой": как проходит Марш равенства в Киеве (фото)

Автор
Иванка Гамчук
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Автор
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В Киеве представители ЛГТБ вышли на марш Новость обновлена 19 сентября 2021, 11:37
В Киеве представители ЛГТБ вышли на марш

Националисты собрались в парке Шевченко, чтобы помешать проведению прайда.

В Киеве в воскресенье, 19 сентября, проходит Марш равенства в поддержку прав ЛГТБ-сообщества. На нем собралось около десяти тысяч участников.

Об этом 19 сентября сообщает "Телеграф".

Сбор участников прайда начался утром в 9:30 возле Национальной оперы Украины и вблизи Золотых ворот. В 11 утра представители ЛГТБ отправились по улицам Киева.

ЛГТБ-марш в Киеве
ЛГТБ-марш в Киеве
Собрались тысячи людей
Собрались тысячи людей

На фото можно увидеть, что в прайде приняли участие огромное количество людей. Все они одеты в цветную одежду и несут на себе символику ЛГТБ-сообщества. Некоторые из участников марша были слегка обнажены.

Участники марша одели разнообразные костюмы
Участники марша одели разнообразные костюмы
ЛГТБ-марш в Киеве
ЛГТБ-марш в Киеве

В этом году главной темой Киев Прайд есть лозунг "Страна для всех. Законы для жизни. Государство для безопасности".

Люди вышли с требованием ввести равные права для всех граждан Украины и ввести в закон запрет любых противоправных действий в отношении представителей ЛГТБ-сообщества.

Участники марша развернули флаг ЛГТБ
Участники марша развернули флаг ЛГТБ

"Мы устали ждать изменений и терпеть систематические запугивания, давление, срывы мирных мероприятий, нападения на активистов и активисток", — говорят участники марша.

Пока участники прайда собирались на марш, в парке Шевченко сплотились националисты, которые выступают против проведения подобных мероприятий. Силовики пытаются сдерживать противников ЛГТБ-сообщества и не подпускать к месту проведения марша. Кроме того, правоохранители частично вынуждены были закрыть доступ к центру Киева, чтобы никто не нарушал безопасность участников прайда.

Националисты выступили против прайда
Националисты выступили против прайда
Участники марша
Участники марша
Очередной прайд ЛГТБ в Киеве
Очередной прайд ЛГТБ в Киеве

Несмотря на то, что власти призвали участников прайда прийти на марш в масках, придерживались этого правила не все. Также участникам было запрещено приносить с собой взрывчатые и острые предметы, стеклянные бутылки и файеры.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Харькове в воскресенье, 12 сентября, также проходил ЛГТБ-прайд. Несмотря на тщательную подготовку правоохранителей к маршу, не обошлось без столкновений.

Теги:
#Киев #ЛГТБ #Марш равенства #Прайд
В Киеве представители ЛГТБ вышли на марш
Киев
С военными, поцелуями и легкой "обнажёнкой": как проходит Марш равенства в Киеве (фото)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В Киеве представители ЛГТБ вышли на марш
С военными, поцелуями и легкой "обнажёнкой": как проходит Марш равенства в Киеве (фото)
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