Легалізація одностатевих шлюбів в Україні: Зеленський заінтригував відповіддю на петицію

Президент повідомив, що Конституцію у воєнний час змінити неможливо

Петиція про легалізацію одностатевих шлюбів в Україні набрала необхідну кількість підписів і вже отримала відповідь президента Володимира Зеленського.

Так у своїй відповіді Зеленський нагадав, що згідно з положеннями Конституції, кожен громадянин є невід’ємною частиною суспільства і на нього поширюються всі права і свободи.

Також він зазначив, що у Конституції зазначено, що шлюб ґрунтується на вільній згоді чоловіка та жінки, а також нагадав, що її положення не можуть бути змінені в умовах військового чи надзвичайного стану.

"Водночас уряд напрацьовував варіанти рішень щодо легалізації в Україні зареєстрованого громадянського партнерства в рамках роботи щодо утвердження та забезпечення прав і свобод людини", — додав він.

Зеленський зазначив, що Кабмін вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод громадян, а вказану у петиції тему розгляне прем’єр-міністр.

Нагадаємо, що в Україні з 2015 року щороку в червні (місяць ЛГБТ-прайду) проходить "Марш рівності", в якому беруть участь не лише представники ЛГБТ-спільноти. 2022 року через війну прайд не проводили, а 2021-го його проводили восени. Тоді, до речі, під час ходи не обійшлося без згадки про кривавого диктатора володимира путіна.