Посольство США у москві потролило росіян і бойовиків ОРДЛО

Веселковий стяг замайорів над "площею Донецької народної республіки"

Посольство США в росії, простір перед яким влада москви демонстративно перейменувала у "площу ДНР", відповіло не менш ефектним тролінгом. Дипломати підняли біля будівлі веселковий прапор ЛГБТК+ спільноти.

Акція присвячена завершенню Місяця гордості, який щорічно відзначається у червні. Він присвячений видимості квір-спільноти, правам її представників та їхнім проблемам. "Посольство США в Москві піднімає сьогодні райдужний прапор на знак солідарності із спільнотою ЛГБТКІ+ та їхньою боротьбою за рівні права", — написали американські дипломати у Twitter. До їхньої заяви приєднались також дипустанови Австралії, Канади, Ісландії, Ірландії, Нової Зеландії, Швеції, Великобританії та Литви. "Права людини універсальні, і кожен, включаючи представників спільноти ЛГБТК+, має право мати їх у повному обсязі", — наголосили вони.

До Місяця гордості по всьому світу проводяться освітні та культурні заходи, а також проходять гей-прайди та марші. В Україні цьогоріч акцію не змогли провести через війну, тому активісти долучились до ходи у Варшаві, а правозахисні лозунги поєднали із закликами до миру. Тим часом в росії у червні запустили процес ще більшого обмеження прав ЛГБТК+ людей, зареєструвавши законопроект про заборону всього, що влада може розцінити як гей-пропаганду. При цьому стосуватиметься він не тільки неповнолітніх, як раніше, а всіх людей.

Нагадаємо, "гей-парадами" збирались лякати українців на окупованих територіях, згідно із методичками для загарбників.