Радужный флаг взвился над "площадью Донецкой народной республики"

Посольство США в России, пространство перед которым власти москвы демонстративно переименовали в "площадь ДНР", ответило не менее эффектным троллингом. Дипломаты подняли у здания радужный флаг ЛГБТК+ сообщества.

Акция посвящена завершению Месяца гордости, который ежегодно отмечается в июне. Он посвящен видимости квир-сообщества, правам его представителей и их проблемам. "Посольство США в Москве поднимает сегодня радужный флаг в знак солидарности с сообществом ЛГБТКИ+ и их борьбой за равные права", — написали американские дипломаты в Twitter. К их заявлению также присоединились дипучреждения Австралии, Канады, Исландии, Ирландии, Новой Зеландии, Швеции, Великобритании и Литвы. "Права человека универсальны, и каждый, включая представителей сообщества ЛГБТК+, имеет право иметь их в полном объеме", — подчеркнули они.

К Месяцу гордости по всему миру проводятся образовательные и культурные мероприятия, а также проходят гей-прайды и марши. В Украине в этом году акцию не смогли провести из-за войны, поэтому активисты присоединились к шествию в Варшаве, а правозащитные лозунги соединили с призывами к миру. Тем временем в россии в июне запустили процесс еще большего ограничения прав ЛГБТК+ людей, зарегистрировав законопроект о запрете всего, что власти могут расценить как гей-пропаганду. При этом он будет касаться не только несовершеннолетних, как раньше, а всех людей.

Напомним, "гей-парадами" собирались пугать украинцев на оккупированных территориях, согласно методичкам для захватчиков.