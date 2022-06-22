В Москве опозорились с "площадью ДНР": обойтись без Украины не смогли

Российские пропагандисты украли шрифт дизайнеров из Киева

Российские власти в очередной раз опозорились, использовав шрифт украинских дизайнеров на "Площади ДНР" в Москве. Циничности этой ситуации добавляет тот факт, что шрифт KTF Jermilov был на пропагандистских баннерах, которыми площадь прикрыли для реконструкции.

На это в среду, 22 июня, обратил внимание один из дизайнеров Олесь Гергун на своей странице в Instagram. Вторым автором шрифта является Евгений Анфалов.

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"Российские фашисты использовали наш KTF Jermilov для своей тупой пропаганды без нравственных и юридических прав на это", — написал Олесь Гергун.

Россияне использовали украинский шрифт для своей пропаганды

Стоит отметить, что шрифт KTF Jermilov, разработанный дизайнерами из Киева, использовался в кампании в поддержку Украины. В частности, лозунг "Будь смелым как Украина" показали на Таймс Сквер в Нью-Йорке.

Такая же надпись была размещена на гостинице под названием "Pension Europe".

Стоит отметить, что "Площадь ДНР" появилась в Москве в конце мая, когда местные власти заявили о намерении переименовать ее. Местным жителям предлагали выбрать один из трех вариантов: площадь Защитников Донбасса, площадь Героя россии Владимира Жоги или площадь так называемой "Донецкой Народной Республики". Тогда россияне выбрали третий вариант.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сеть заведений быстрого питания "Вкусно и точка" ("Смачно и точка"), которое накануне открыли в Москве вместо McDonald’s, украла логотип у португальской компании Matosmix, производящей корм для животных.