Лого "российского McDonald’s" украли не у украинцев: все еще смешнее

Поток шуток над московским "Макдональдсом" и его логотипом не остановить

Сеть заведений быстрого питания "Вкусно и точка", который накануне открыли в Москве вместо McDonald’s, судя по всему, заимствовал логотип у компании Matosmix.

Она находится в Португалии и занимается производством… кормов для животных. Этот факт невероятно насмешил пользователей социальных сетей.

Схожесть логотипов бросается в глаза с первого взгляда:

Логотип "Вкусно и точка" и португальского производителя кормов для животных Matosmix

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А вот скриншот главной страницы компании Matosmix, где видно, что она продает корма для цыплят, кур, кроликов и поросят:

В сети заметили этот факт и активно шутят над тем, будто бы обе компании производят корм для животных.

"Это не шутка. Давно говорю, что никакая антироссийская пропаганда не нужна. Они прекрасно справляются сами, без посторонней помощи", — прокомментировал ситуацию журналист Денис Казанский.

"Для животных. И точка", "Все верно. Корм. Для животных", "Все сходится", "Надеюсь у португальской компании торговый знак зарегистрирован. Могут и в суд подать", "У португальцев красивше", "Все воруют", "Совпадение? Не думаю", — среди прочего, пишут в соцсетях.

Как сообщал "Телеграф", изначально была версия, что логотип "Вкусно и точка" украли у украинской сети заправок WOG.