Укр

Воруют все подряд: логотип "российского McDonald’s" слишком похож на лого украинской компании

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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В бывших "Маках" уже обслуживают даже военных рф Новость обновлена 09 июня 2022, 11:30
В бывших "Маках" уже обслуживают даже военных рф

Счетчик дней, когда россияне ничего не украли у других народов, снова обнулен

В россии продолжает работать часть ресторанов, принадлежащих всемирно известной сети McDonald's, несмотря на заявления центрального офиса компании о полном выходе из рынка страны-агрессора. Впрочем, их собираются переназвать и даже уже выбрали новый логотип. Последний, к слову, и стал причиной крупного скандала — картинка уж слишком схожа с привычным для украинцев лого АЗС Wog.

Новость сообщает "Телеграф", ссылаясь на росСМИ. Те, к слову, утверждают, что выбор картинки уже окончателен и меняться не будет, ведь был утвержден новым руководством компании.

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Как отмечают авторы изображения, такая геометрия должна символизировать популярную среди многих людей еду: желто-оранжевая точка — это бургер, две желтые палочки — картофель-фри. Вместе они даже якобы создают подобие большой буквы "М".

Новый логотип российского "Макдональдса"
Новый логотип российского "Макдональдса"

Однако в сети быстро нашли, с чем сравнить. И таким примером оказался логотип украинской сети авто-заправочных станций Wog. Картинки очень схожие, даже в плане зеленой подложки. Однако цвета для буквы используются другие, как и, собственно буква — в украинском варианте "W".

Логотип сети АЗС Wog
Логотип сети АЗС Wog

При этом украинские пользователи сети оказались весьма изобретательны, отвечая на вопрос, что именно они видят на предложенном логотипе.

Напомним, что компания McDonald’s заявила о полном и бесповоротном выходе из россии в середине мая. До этого их решение закрыть множество ресторанов на территории рф привело к увольнению множества людей.

Также "Телеграф" писал о том, как москвичи "прощались" с "Маком" после новостей о его закрытии.

Теги:
#Логотип #McDonalds #Плагиат #Ресторан #McDonald’s #Реакция сети