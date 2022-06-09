Воруют все подряд: логотип "российского McDonald’s" слишком похож на лого украинской компании
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Счетчик дней, когда россияне ничего не украли у других народов, снова обнулен
В россии продолжает работать часть ресторанов, принадлежащих всемирно известной сети McDonald's, несмотря на заявления центрального офиса компании о полном выходе из рынка страны-агрессора. Впрочем, их собираются переназвать и даже уже выбрали новый логотип. Последний, к слову, и стал причиной крупного скандала — картинка уж слишком схожа с привычным для украинцев лого АЗС Wog.
Новость сообщает "Телеграф", ссылаясь на росСМИ. Те, к слову, утверждают, что выбор картинки уже окончателен и меняться не будет, ведь был утвержден новым руководством компании.
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Как отмечают авторы изображения, такая геометрия должна символизировать популярную среди многих людей еду: желто-оранжевая точка — это бургер, две желтые палочки — картофель-фри. Вместе они даже якобы создают подобие большой буквы "М".
Однако в сети быстро нашли, с чем сравнить. И таким примером оказался логотип украинской сети авто-заправочных станций Wog. Картинки очень схожие, даже в плане зеленой подложки. Однако цвета для буквы используются другие, как и, собственно буква — в украинском варианте "W".
При этом украинские пользователи сети оказались весьма изобретательны, отвечая на вопрос, что именно они видят на предложенном логотипе.
Напомним, что компания McDonald’s заявила о полном и бесповоротном выходе из россии в середине мая. До этого их решение закрыть множество ресторанов на территории рф привело к увольнению множества людей.
Также "Телеграф" писал о том, как москвичи "прощались" с "Маком" после новостей о его закрытии.