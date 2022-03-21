Рестораны McDonald’s до сих пор работают в России, хотя сеть заявила о выходе: почему так произошло

На территории страны-агрессора продолжили работать 132 заведения из 850.

Американская сеть заведений быстрого питания McDonald’s еще 8 марта заявила, что закрывает 850 своих заведений на территории России в ответ на развязанную ею войну против Украины. Однако выяснилось, что отдельные рестораны сети продолжили работать в стране-агрессоре.

Об этом говорится в расследовании "Схем".

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Почему некоторые заведения McDonald’s работают в россии?

Выяснилось, что на территории государства-агрессора осталось работать 132 заведения из 850. Журналисты 15 марта обратились с запросом в центральный офис компании в Вашингтоне, однако ответа еще не получили.

Ответ на этот вопрос дал председатель Ассоциации франчайзинга Украины Андрей Кривонос. По его словам, расторгнуть в одностороннем порядке договор франчайзинга, по которому работает сеть ресторанов в россии, в нынешней ситуации юридически невозможно.

"Для того чтобы расторгнуть договор, как правило, нужно, чтобы франчайзер не выполнял обязательства. А так, формально, они не могут сделать это в одностороннем порядке. Есть возможность расторгнуть договор с согласия обеих сторон, но российские франчайзи решили, что они самые умные и не будут соглашаться на разрыв договоров", – рассказал Кривонос.

При этом профильное издание Franshiza пояснило, что на территории государства-агрессора осталось работать три франчайзинговые сети McDonald’s: компании "Развитие Рост" (оператор заведений в аэропортах), "ГиД" (оператор McDonald’s в Сибири) и "Региональная сеть предприятий питания" (работает в Республике Башкортостан, Татарстан, Коми, Марий Эл, а также Чувашии, Удмуртии и еще 7 областях РФ). Всего таких заведений насчитывается 132.

Все эти сети прямо заявили, что не планируют закрывать заведения McDonald’s на территории России. А это значит, что центральному вашингтонскому офису придется закрывать свои заведения в судебном порядке.

Что ждет эти заведения дальше?

Как пояснил глава Ассоциации франчайзинга Украины Андрей Кривонос, заведения McDonald’s, продолжившие работать на территории государства-агрессора вопреки центральному офису, продержат не более двух месяцев.

"Есть такой интересный казус, если владелец торговой марки отказался вести деятельность на территории РФ, то он не может предоставлять свои услуги, то есть поставлять булочки, мясо и т.д., подписывать соответствующие договоры или направлять свои товары. Поэтому даже если договоры франчайзинга будут действительными, будут прекращать действие договора на поставки или на определенный сервис, программное обеспечение. Через некоторое время эти компании просто остановят свою работу", — пояснил эксперт.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцев призывали бороться с продолжающими работу в россии компаниями.