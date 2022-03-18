Украинцев призвали бороться с продолжающими работу в россии компаниями: список

Украинские парламентарии организуют митинги под главными офисами этих компаний.

Украинские народные депутаты решили внести свой вклад в бойкот компаний, которые, несмотря на развязанную россией войну в Украине, продолжают работать на территории государства-агрессора. Так, парламентарии уже со следующей недели планируют митинговать возле главных офисов таких компаний.

Об этом в пятницу, 18 марта, сообщил нардеп от "Слуги народа" Владислав Криклий на странице Facebook.

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Он отметил, что митинги у стен компаний с требованием прекратить финансирование кровавого террора начнутся с понедельника, 21 марта. К ним призывают приобщиться всех небезразличных украинцев. Для этого нужно заполнить форму по ссылке.

"Мы будем организовывать эти акции совместно с украинскими посольствами, украинской диаспорой и вообще со всеми, кто готов поддержать Украину", — отметил Криклий.

Представителей компаний, не разделяющих их политику, или людей, обладающих инсайдерской информацией, также просят приобщиться и рассказать на условиях анонимности некоторые аспекты работы. В частности, насколько велик у этой компании бизнес в россии и почему она все еще медлит прекратить его. Для этого нужно написать письмо на e-mail – [email protected]

Список компаний и городов/стран, где планируются акции

Список компаний, не прекративших деятельность на территории России

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский жестко раскритиковал продолжающие работать в России бренды.