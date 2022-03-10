Дают деньги на российские снаряды: в МИДе обнародовали список компаний, продолжающих работу в рф

МИД призвал представителей бизнеса и потребителей бойкотировать эти компании.

В то время как большинство мировых компаний и брендов один за другим заявляют о своем выходе с российского рынка и закрытии магазинов в ответ на вооруженную агрессию РФ против Украины, находятся и те, кто продолжает финансировать войну.

Список таких компаний предоставило Министерство иностранных дел Украины.

Как оказалось, с российского рынка по состоянию на 9 марта 2022 года (14-й день войны в Украине) так и не ушли Metro, Auchan, LG, Miele, Bosch, Bayer и Pfizer, банки Raiffeisen, Credit Agricole и UniCredit Group. Также в списке Hyundai, Samsung, Johnson&Johnson и некоторые другие.

Компании, которые продолжают работать в России

"Каждый товар, который снабжает, производит или продает компания на российском рынке, вносит свой вклад в военный бюджет, который всегда был приоритетом для российского правительства по сравнению с любыми элементарными потребностями собственных граждан", — отметили в МИД.

В связи с этим в ведомстве призвали представителей компаний пересмотреть свои решения и полностью прекратить деятельность в России. А в случае отказа компаний от бойкота российского рынка ответственный бизнес, правительства и потребителей со всего мира призывают бойкотировать такие компании и их продукты.

Напомним, что в ответ на российское военное вторжение в Украину IKEA, Hermes, H&M, Swarovski, Porsche, Cartier, iHerb, Mango, Nike, Marks&Spencer, Puma, Apple, Jysk, Nokia и десятки других компаний заявили о прекращении своей деятельности на территории страны-агрессора и закрыли все магазины. Также в России не будут работать многие известные платежные системы мира — American Express, Apple Pay, Google Pay, MasterCard, PayPal, Revolut, SWIFT, Visa, Western Union, Payoneer.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в связи с развязанной российскими властями войной против Украины пострадает каждый без исключения житель РФ. В Москве, Санкт-Петербурге и других городах даже те, кто предпочитает оставаться "вне политики", уже заметили нехорошее — закрываются магазины, цены в торговых сетях меняются практически каждый день, а самих товаров становится все меньше.