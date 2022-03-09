Pepsi и Coca-Cola прекращают работу в россии: что потеряют россияне и при чем здесь чай

На российском рынке перестанут продавать не только газировку компаний, но и другие линейки продукции.

Американская компания Coca-Cola на 13-й день российского военного вторжения в Украину все-таки присоединилась к бойкоту рынка россии и объявила о приостановлении бизнеса. Такое же решение приняла компания-конкурент PepsiCo.

Об этом "Телеграф" сообщает со ссылкой на заявления компаний.

"Coca-Cola Company сегодня объявила, что прекращает свой бизнес в россии", — сообщил на сайте компании, однако не уточнив, что именно это предусматривает.

Руководство компании добавило, что они продолжат следить за ситуацией и оценивать ее развитие.

Вслед за Coca-Cola о прекращении своей деятельности на территории россии заявили в американской корпорации PepsiCo. Ей принадлежит не только всем известный напиток Pepsi, но и десятки других торговых марок, которые теперь тоже не будут продаваться в России.

"Мы объявляем об остановке продаж в россии Pepsi-Cola и наших глобальных брендов напитков, включая 7Up и Mirinda. Мы также прекратим инвестиции и рекламную деятельность в РФ", — говорится в сообщении на сайте компании.

При этом в компании отметили, что они помнят "о гуманитарных аспектах бизнеса" и потому продолжат продажу в России другой своей продукции, в том числе молочной, а также продуктов для детей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что McDonald’s и KFC вслед за другими международными компаниями заявили о закрытии своих сетей в россии в ответ на ее вторжение в Украину. Эти компании снабжали рабочими местами десятки тысяч россиян по всей стране.

Также мы писали, что россияне остались без Facebook и Twitter, поскольку власти приняли решение их заблокировать. Кроме того, в стране пропала реклама на YouTube, благодаря которой блоггеры получали дополнительный доход.