Известные в Украине торговые сети отказались от сотрудничества с Coca-Cola: нечего поддерживать русских

В магазинах NOVUS и Varus больше не будет товаров, принадлежащих к бренду Coca-Cola.

Из-за того, что россия начала полномасштабное вторжение на Украину, против страны-агрессора по всему миру начали вводить санкции, многие известные торговые бренды начали отказываться от сотрудничества с российскими компаниями. Однако бренд Coca-Cola решил продолжить поставки своей продукции в рф. В Украине сразу же ответили.

Торговая сеть NOVUS заявила, убирает со своих полок товары компании Coca-Cola, из-за того, что этот бренд не отказался от сотрудничества со страной-агрессором. Об этом сообщается на странице сети в Фейсбуке.

"Несмотря на весь ужас, который переживает сейчас наша страна, эта беззастенчивая компания продолжает работать для захватчиков в полную силу. Мы отказываемся от всей продукции, относящейся к бренду Coca-Cola. Прочь из нашей страны! Скажем "НЕТ" Кока-коле вместе!" — говорится в сообщении.

В NOVUS отмечают, что приобретение напитков Rich, Schweppes, Sprite, Burn, BonAqua, Fanta, Monster, Fuzetea, Coca-Cola – это спонсорская поддержка компании, не осуждающей действий оккупантов.

Также бойкотировать компанию Coca-Cola из-за отказа уходить с рынка рф стала и торговая сеть Varus. Соответствующее сообщение появилось на их странице в Фейсбуке.

Также напомним, что агрессия путина против украинцев обеспечила его стране много экономических проблем. Так, акции самой большой кредитно-финансовой организации Сбербанка упали на все 100%. А падение курса рубля, вызванное вторжением в Украину и последовавшими санкциями, вызвало массовый ажиотаж у россиян на снятие наличности — к банкоматам выстраиваются десятки человек.

Отметим, что экономисты уже дают неутешительные прогнозы, относительно того, чем война путина в Украине обернется для россии.