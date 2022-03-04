Відомі в Україні торгові мережі відмовилися від співпраці з Coca-Cola: нічого підтримувати росіян

У магазинах NOVUS та Varus більше не буде товарів, що належать до бренду Coca-Cola.

Через те, що росія розпочала повномасштабне вторгнення на Україну, проти країни-агресора по всьому світу почали вводити санкції, багато відомих торгових брендів почали відмовлятися від співпраці з російськими компаніями. Однак бренд Coca-Cola вирішив продовжити постачання своєї продукції до Росії. В Україні одразу ж відповіли.

Торгова мережа NOVUS заявила, що прибирає зі своїх полиць товари компанії Coca-Cola, через те, що цей бренд не відмовився від співпраці з країною-агресором. Про це повідомляється на сторінці мережі у Фейсбуці.

"Попри весь жах, який переживає зараз наша країна, ця безсоромна компанія продовжує працювати для загарбників на повну силу. Ми відмовляємося від усієї продукції, що належить брендові Coca-Cola. Геть з нашої країни! Скажімо "НІ" Кока-колі разом! " — йдеться у повідомленні.

У NOVUS відзначають, що придбання напоїв Rich, Schweppes, Sprite, Burn, BonAqua, Fanta, Monster, Fuzetea, Coca-Cola – це спонсорська підтримка компанії, яка не засуджує дій окупантів.

Також бойкотувати компанію Coca-Cola через відмову залишати ринок росії стала і торгова мережа Varus. Відповідне повідомлення з’явилося на їхній сторінці у Фейсбуці.

Також нагадаємо, що агресія путіна проти українців забезпечила його країні багато економічних проблем. Так, акції найбільшої кредитно-фінансової організації Сбербанка впали на всі 100%. А падіння курсу рубля, спричинене вторгненням в Україну та санкціями, викликали масовий ажіотаж у росіян на зняття готівки — до банкоматів вишиковуються десятки людей.

Зазначимо, що економісти вже дають невтішні прогнози щодо того, чим війна путіна в Україні обернеться для росії.