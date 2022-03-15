Укр

"Им плевать на 97 убитых детей": Зеленский жестко раскритиковал бренды, продолжающие работать в рф

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Владимир Зеленский Новость обновлена 15 марта 2022, 15:48
Владимир Зеленский

Зеленский призвал Запад следить за соблюдением санкций

Президент Украины Владимир Зеленский, раскритиковавший мировых лидеров за их молчание, из-за которого рф продолжает открыто угрожать Украине, также жестко высказался по поводу западных брендов и компаний, продолжающих свою работу в рф.

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Эту ситуацию он прокомментировал на сессии Joint Expeditionary Force. Видео позднее появилось на странице Зеленского в Фейсбуке.

Президент Украины раскритиковал компании, которые продолжают торговать с агрессором, и даже те, которые заявляли, что ушли. по факту этого не сделали.

"Многие западные компании до сих пор не ушли с российского рынка, хотя были введены серьезные санкции. Но как санкции, которые ввели западные страны работают на самом деле? Некоторые компании заявили, что ушли (с российского рынка, — ред.), но на самом деле они просто выжидают, чем все закончится и когда можно будет вернуться. Их не волнуют 97 детей, которые у нас уже убиты. Nestle, например, все равно продолжает торговать. Они не считают, сколько городов разрушено ракетами. Philip Morris все равно продолжает зарабатывать, не обращая внимания на 800 российских ракет, выпущенных по Украине. Raiffeisen все равно проводит деньги, которые в россии все в крови. А среди тех компаний, которые сказали, что ушли с рынка, есть даже компании, которые никого не увольняют", — сказал Зеленский в своей речи.

"Это свидетельствует об обмане Украины, — подчеркнул Зеленский. — На любую торговлю с Россией должно быть эмбарго".

Компании, которые не ушли с российского рынка

"Ашан", "Леруа Мерлен", "Декатлон" и другие французские компании останутся в России, — заявил глава Союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье. Также в россии остались работать:

  • Metro;
  • LG;
  • Miele;
  • Bosch;
  • Bayer и Pfizer;
  • банки Raiffeisen, Credit Agricole и UniCredit Group.

Напомним, что такие гиганты как McDonald's и KFC ушли с российского рынка.

Теги:
#Россия #Война #Бренды
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