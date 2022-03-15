Зеленский сделал заявление насчет НАТО: "Нам туда не войти, это правда" (видео)

Зеленский напомнил миру, что война россии против Украины длится уже 8 лет

Во вторник 15 марта действующий президент Украины Владимир Зеленский выступил на встрече лидеров Joint Expeditionary Force, где поделился своим видением того, как можно остановить российскую агрессию и войну против Украины, а также создать новые гарантии безопасности и человечности.

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Видео было опубликовано на странице украинского лидера в соцсети.

По словам Зеленского, самой важной сейчас есть необходимость создания гуманитарной воздушной зоны над Украиной, чтобы российские войска не могли бомбить украинские города и хладнокровно убивать мирных жителей.

Также он отметил, что миру нужны новые форматы взаимодействия для того, чтобы вместе остановить агрессора и прокомментировал взаимоотношения украинского государства с НАТО:

"Понятно, что Украина не является членом НАТО. Мы это понимаем, мы адекватные люди. Годами мы слышали о якобы "открытых дверях", но уже услышали, что нам туда не войти, это правда и нужно это признавать. Если мы не можем войти в "открытые двери" альянса, мы должны сотрудничать с сообществами, с которыми мы можем, с теми, кто будет нам помогать", — сказал он.

Кроме этого лидер добавил, что из-за молчания мира и, несмотря на мощные санкции, страна-агрессор продолжает открыто угрожать Украине и другим странам дальнейшим развертыванием войны. Поэтому для сохранения мира необходимо запретить российскому флоту пользоваться портами мира, полностью отключить российские банки от SWIFT, признать российское государство страной-территористом, а также внедрить эмбарго на любую торговлю с российской федерацией.

"Мы предложили путь. Путь для того, чтобы Украина могла защитить свое небо и своих людей самостоятельно. Я хотел бы, чтобы все услышали это, а особенно те страны, которые имеют границы с Россией. И мы делаем все, чтобы получить самолеты. Что бы получить противовоздушную оборону.", — подчеркнул гарант.

Обращение Зеленского

В заключение гарант заявил, что благодарен каждому за поддержку и помощь, которую Украина получает и подчеркнул, что украинцы всегда будут помнить всех, кто пришел на помощь.

Стоит отметить, что Joint Expeditionary Force является возглавляемой Великобританией многосторонней структурой оборонного сотрудничества, в которую входят Великобритания, Финляндия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, а также Швеция и Эстония.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, скорее всего, НАТО не будет закрывать небо над Украиной, однако поможет украинскому государству мощным оружием, чтобы и имела возможность самостоятельно защищать воздушное пространство.