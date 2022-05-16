Конец эпохи: McDonald’s полностью уходит из россии

McDonald's продолжает платить зарплату россиянам

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's приняла решение о полном выходе из россии. В компании заявили о полном прекращении бизнеса и продаже своих ресторанов в стране-агрессоре после того как в марте объявили о приостановке работы на территории рф.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Гуманитарный кризис, вызванный войной в Украине, и ускоряющаяся непредсказуемая рабочая среда привели McDonald's к выводу, что продолжение владения бизнесом в россии больше не является жизнеспособным и не соответствует ценностям McDonald's", – сказано в заявлении компании.

В McDonald's сообщили о планах продать все свои рестораны местному покупателю. Но у этих ресторанов уже нет бренда McDonald's – ни названия, ни логотипа, ни меню. В то же время компания будет сохранять свои торговые марки в рф.

До закрытия сделки McDonald's продолжит платить зарплату работникам в россии.

При этом россми заверяют, что "переживать не стоит", и новый бренд, который выкупит рестораны, якобы сохранить меню и работников.

Отметим, что рестораны McDonald's в Украине также остаются временно закрытыми.

Как сообщалось, после начала вторжения россии в Украину оттуда ушли многие компании. В частности недавно о приостановке своей деятельности заявили Samsung, Hitachi и Kering (бренды Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent). Также известно, что нефтяной гигант Shell прекратил закупать российскую нефть.