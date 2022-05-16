Кінець епохи: McDonald’s повністю йде з росії

McDonald’s продовжує платити зарплату росіянам

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s ухвалила рішення про повний вихід із росії. У компанії заявили про повне припинення бізнесу та продаж своїх ресторанів у країні-агресорі після того, як у березні оголосили про призупинення роботи на території рф.

Про це повідомила прес-служба компанії.

"Гуманітарна криза, викликана війною в Україні, і непередбачуване робоче середовище, що прискорюється, привели McDonald’s до висновку, що продовження володіння бізнесом у росії більше не є життєздатним і не відповідає цінностям McDonald’s", – сказано в заяві компанії.

McDonald’s повідомили про плани продати всі свої ресторани місцевому покупцю. Але ці ресторани вже не мають бренду McDonald’s – ні назви, ні логотипу, ні меню. У той же час компанія зберігатиме свої торгові марки в рф.

До закриття угоди McDonald’s продовжить платити зарплату працівникам у росії.

При цьому россмі запевняють, що "переживати не варто", і новий бренд, який викупить ресторани, нібито зберегти меню та працівників.

Зазначимо, що ресторани McDonald’s в Україні також залишаються закритими.

Як повідомлялося, після початку вторгнення росії в Україну звідти пішли багато компаній. Зокрема нещодавно про припинення своєї діяльності заявили Samsung, Hitachi та Kering (бренди Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent). Також відомо, що нафтовий гігант Shell припинив закуповувати російську нафту.