"Предвестник развала Мордора?" После новости о закрытии McDonald’s сотни москвичей пришли за бургерами

В Москве под рестораном на Пушкинской собрались сотни людей и машин.

После того как сеть ресторанов быстрого питания McDonald's присоединилась к бойкоту российского рынка и заявила о закрытии 850 своих ресторанов на территории рф в ответ на военное вторжение в Украину, сотни россиян решили посетить заведение с целью полакомится бургерами.

Видео огромных очередей под McDonald's в Москве распространили пользователи сети.

Десятки машин создали очередь на McDrive в то время, как сотни других посетителей заняли все кассы в еще открытом заведении в Москве на Пушкинской.

А вот как выглядят очереди к кассам в самом заведении быстрого питания:

Очередь в McDonald's на Пушкинской в Москве

Заместитель директора "Агентства моделирования ситуаций" Алексей Голобуцкий также распространил видео с очередями под McDonald's и добавил, что так выглядит экономическое разрушение рф.

"В своё время очередь в первый McDonald’s ознаменовала развал Союза. Пусть эта очередь станет предвестником развала Мордора", — добавил Голобуцкий.

Напомним, что руководство компании сообщило, что их рестораны в россии дают работу около 62 тысячам человек. А это значит, что после закрытия сети все эти люди потеряют работу. Генеральный директор компании Крис Кемпчински подчеркнул, что ценности компании просто не позволяют игнорировать человеческие страдания, которые война принесла в Украину.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после начала вторжения россии в Украину оттуда ушли многие компании. В частности недавно о приостановке своей деятельности заявили Samsung, Hitachi и Kering (бренды Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent). Также известно, что нефтяной гигант Shell прекратил закупать российскую нефть.