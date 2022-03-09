Укр

"Предвестник развала Мордора?" После новости о закрытии McDonald’s сотни москвичей пришли за бургерами

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
68
McDonald's закроет в россии 850 своих ресторанов Новость обновлена 09 марта 2022, 00:23
McDonald's закроет в россии 850 своих ресторанов

В Москве под рестораном на Пушкинской собрались сотни людей и машин.

После того как сеть ресторанов быстрого питания McDonald's присоединилась к бойкоту российского рынка и заявила о закрытии 850 своих ресторанов на территории рф в ответ на военное вторжение в Украину, сотни россиян решили посетить заведение с целью полакомится бургерами.

Видео огромных очередей под McDonald's в Москве распространили пользователи сети.

Десятки машин создали очередь на McDrive в то время, как сотни других посетителей заняли все кассы в еще открытом заведении в Москве на Пушкинской.

А вот как выглядят очереди к кассам в самом заведении быстрого питания:

Очередь в McDonald's на Пушкинской в Москве
Очередь в McDonald's на Пушкинской в Москве

Заместитель директора "Агентства моделирования ситуаций" Алексей Голобуцкий также распространил видео с очередями под McDonald's и добавил, что так выглядит экономическое разрушение рф.

"В своё время очередь в первый McDonald’s ознаменовала развал Союза. Пусть эта очередь станет предвестником развала Мордора", — добавил Голобуцкий.

Напомним, что руководство компании сообщило, что их рестораны в россии дают работу около 62 тысячам человек. А это значит, что после закрытия сети все эти люди потеряют работу. Генеральный директор компании Крис Кемпчински подчеркнул, что ценности компании просто не позволяют игнорировать человеческие страдания, которые война принесла в Украину.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после начала вторжения россии в Украину оттуда ушли многие компании. В частности недавно о приостановке своей деятельности заявили Samsung, Hitachi и Kering (бренды Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent). Также известно, что нефтяной гигант Shell прекратил закупать российскую нефть.

Теги:
#Россия #McDonalds #Видео #Закрытие #Очереди
Владимир Зеленский
Украина
"Мы пойдем до конца": Зеленский мощно обратился к Британскому парламенту (полный текст и видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
"Мы пойдем до конца": Зеленский мощно обратился к Британскому парламенту (полный текст и видео)
Дата публикации
Категория
Джо Байден
Байден запретил весь импорт нефти из россии: подробности
Дата публикации
Категория
Главный пропагандист россии сменил мнение о войне в Украине
У пропагандиста Соловьева депрессия из-за военных неудач россии: видео эфира
Дата публикации
Категория
Снайпер
Воевал против ИГИЛ, теперь поохотится на россиян: в Украину прибыл элитный канадский снайпер
Дата публикации
Категория
Война — день 13: россияне "поздравляют" украинок с 8 марта бомбежками городов и убийствами
Война — день 13: россияне "поздравляют" украинок с 8 марта бомбежками городов и убийствами