Очереди и ворованые соусы: в Москве открыли "русский McDonald's" со смешным названием (видео фото)

Многие россияне поспешили попробовать еду в "новой" сети

В большинстве регионов страны-агрессора 12 июня, в день россии, стартовала работа российской версии McDonald's. Как известно, оригинальная сеть ресторанов вышла с рынка рф после начала полномасштабной агрессии против Украины. "Новая" компания получила необычное название "Вкусно и точка", которое уже насмешило соцсети.

"Телеграф" собрал реакции интернет-пользователей, а также основные моменты, которые касаются самого процесса открытия. Сразу стоит отметить, что в большинстве случае меню осталось схожим с "маковским", а соусы так и вовсе являются оригинальными, только с одним нюансом.

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Отечественный вариант "МакДональдса" заинтересовал многих россиян, у ресторанов образовывались очереди. Главным слоганом ресторанов выбрали фразу "Название меняется, любовь остается".

Открытие "Вкусно и точка" в россии

Однако далеко не все действительно осталось прежним — некоторым клиентам не понравилось отсутствие в меню такой позиции, как "бик-мак".

Россияне способны на протесты только тогда, когда дело касается их желудка

Поэтому на открытии даже прошел небольшой митинг, привлекший к себе внимание многих собравшихся журналистов.

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Уже упомянутые соусы выглядят весьма жалко с упаковкой, подкрашенной маркером — для скрытия оригинального логотипа. Вместе с этим пользователи сети уже опасаются того, чего стоит ожидать от новых, "исконно российских" соусов, когда закончатся запасы имеющихся.

Ворованные соусы оригинального "Мака"

Меню "Вкусно и точка"

Да и в целом что название, что само открытие вызвало шквал эмоций в интернете — от недоумения до откровенной насмешки.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ворованным в российском "МакДональдсе" может оказаться не только идея ресторанов и соусы, но даже новый логотип. Уж очень похожа их главная картинка на изображение одной из украинских компаний.