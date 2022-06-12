Укр

"С дном россии!": сеть отреагировала на агрессивное поздравление от МИД рф

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Вероятно, сергей лавров не рассчитывал на такой поток негатива Новость обновлена 12 июня 2022, 08:37
Вероятно, сергей лавров не рассчитывал на такой поток негатива

Праздник случился не у россиян, а у пользователей сети, получивших возможность посмеяться

В воскресенье, 12 июня, страна-агрессор отмечает свой государственный праздник — День россии. И пока в Киеве его решили отметить похоронными венками под стенами посольства рф, вражеский МИД "выделился" необычным поздравлением. На открытке в цветах триколора изобразили несколько исторически-узнаваемых головных уборов и фразу "Мы вежливо просили их не расширяться на восток".

Больше деталей расскажет "Телеграф", ссылаясь на публикацию ведомства в соцсетях. Сразу следует подчеркнуть, что затея МИД рф не пришлась по вкусу очень многим людям, о чем те и поспешили сообщить авторам открытки.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Главной идеей открытки от российских дипломатов, очевидно, была попытка показать, что все имперские планы рано или поздно шли прахом у многих государств. В один ассоциативный ряд были поставлены шлемы тевтонских рыцарей, известных крестовыми походами, польских завоевателей, а также шляпа Наполеона Бонапарта и каска немецких нацистов. Рядом с ними есть еще пустое место, специально обведенное квадратиком — мол, продолжите ассоциативный ряд сами.

Та самая скандальная открытка
Та самая скандальная открытка

Таким образом россияне пытались намекнуть на ведение войны в Украине и против расширения границ НАТО. Между тем идею практически не оценили пользователи сети. Большинство смеется или очень жестко критикует подход россиян к дипломатии.

Впрочем, от дипломатии в российском министерстве иностранных дел осталось только само слово. Даже глава ведомства сергей лавров известен многими скандальными заявлениями. Среди них — и недавнее прямое хамство на вопрос журналиста про войну в Украине.

Также крайне недипломатично лавров отозвался и про санкции против путина и его окружения, введенные официальным Киевом.

Теги:
#МИД России #Сергей Лавров #МИД РФ #День России #Реакция сети